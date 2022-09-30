Эрдоган критикует Лиз Трасс за падение фунта на 19%, хотя турецкая лира в прошлом году упала на 50%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что британский фунт «взрывается». Валюта Великобритании действительно упала до рекордно низкого уровня.

Финансовую политику Лиз Трасс критикуют Международный валютный фонд, Moody's Investors Service, а также официальные лица в Евросоюзе и США.

Новый премьер-министр Великобритании анонсировала массовые сокращения налогов, что вызвало серьезные опасения у инвесторов.

За последний год фунт стерлингов упал на 19%. Правда, в прошлом году турецкая лира продемонстрировала падение на 50%, а инфляция превысила 80%.

Между тем Эрдоган продолжает призывать к снижению ставок, обещая, что это поможет замедлить инфляцию.

Лиз Трасс не прислуживается к ортодоксальным экономистам. Европейские политики говорят, что такой подход может нанести ущерб другим западным экономикам.

Telegraph публикует слова анонимного дипломатического источника, который говорит, что в свете последних событий Brexit выглядит иначе: никто не хочет, чтобы Великобритания тянула вниз всю западную экономику.

Многие официальные лица в Евросоюзе считают, что такие действия британского правительства побудят британских избирателей вернуться в ЕС.