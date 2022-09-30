Чехи запустили петицию об аннексии Калининграда и переименовании его в Královec

Чехи откликнулись на призыв европейского депутата от этой страны разделить Калининградскую область и разместили петицию на ресурсе petice.com.

По мнению авторов петиции, в связи с тем, что Калининград (ранее Кёнигсберг – ред.) был основан чешским королём Пржемыслом Оттокаром II у них есть основания для аннексии российского эксклава.

«За время своего существования город принадлежал Пруссии, Польше, Германии, а теперь и России. Мы считаем, что Россия слишком долго играла с Калининградом, и пришла пора снова отправить его в другое государство, как это уже стало практикой за почти 800 лет его существования», — считают авторы.

Петицию, поддержали после публикации более 1,5 тысячи человек. Чехи считают, что им наконец настало время получить выход к морю.

Отметим, что МИД Чехии одним из первых высказался в пользу непризнания независимости отошедших России украинских территорий.