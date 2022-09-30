Зеленский: Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО

Владимир Зеленский утверждает, что Украина намерена вступить в НАТО по ускоренной процедуре.

Вечером 30 сентября Владимир Зеленский публично заявил, правительство Украины подаёт заявление на ускоренное вступление страны в ряды Североатлантического альянса. При этом сам генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что сиюминутное вступление Украины в Североатлантический альянс невозможно.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев также утверждает, что вхождение Украины в НАТО приблизить начало Третьей мировой войны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 