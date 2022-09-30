США заявили, что обвинения Путина о причастности англосаксов к утечкам на газопроводах «абсурдны»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен решительно опроверг заявления президента России Владимира Путина о предполагаемой ответственности Запада за саботаж на газопроводах «Северный поток».

«Мне действительно нечего сказать об абсурдном заявлении президента Путина о том, что мы или другие партнеры, или союзники каким-то образом ответственны за это», — заявил Блинкен и обвинил Москву в «дезинформационных кампаниях».

Ранее во время программной речи на церемонии подписания соглашений о присоединении новых республик и областей к России президент Путин обвинил «англосаксов» во взрывах, вызвавших множественные утечки в балтийских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Санкций против России оказалось недостаточно для «англосаксов», которые теперь прибегли к «саботажу», заявил Путин.

В среду МИД России уже предположил, что за утечками в трубопроводах могут стоять США. Белый дом назвал это «нелепым».

Дания и Швеция предоставили сегодня обновленную информацию в преддверии экстренных дебатов в Совете Безопасности ООН по поводу утечек из газопровода «Северный поток». Как минимум два взрыва произошли под водой, говорится в докладе этих скандинавских стран.

Сейсмологические институты измерили силу 2,3 и 2,1, что «вероятно соответствует заряду взрывчатого вещества в несколько сотен килограммов». Вся доступная информация указывала на то, что взрывы были преднамеренными.