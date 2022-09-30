Конгресс США одобрил помощь Украине в $12 млрд половина из которых предназначена американским военным

Конгресс США одобрил инициативу о выделении Украине очередного пакета помощи в 12 миллиардов долларов.

В Конгрессе предложили выделит Украине очередной транш на ведение войны, но на этот раз почти половину суммы, около 5 млрд долларов, пойдут на нужды Пентагона.

Как сообщают источники новый пакет включает выделение 2,8 млрд долларов «на операции американских военных в Европе». Эти средства уйдут на разведдеятельность американских военных в Европе и ее обеспечение.

Еще 1,5 млрд долларов необходимы Пентагону для пополнения собственных военных запасов, которые истощились после поставок тяжелых вооружений Украине.

0,5 млрд долларов будут направлены на «производство критически значимых вооружений» для замещения отправленных Украине.