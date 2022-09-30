В Китае представлен первый в мире клонированный волк

Первый в мире клонированный полярный волк был представлен в среду в Harbin Polarland в китайской провинции Хэйлунцзян.

Волк родился в пекинской лаборатории 10 июня, и лишь 19 сентября об этом факте сообщила пекинская компания Sinogene Biotechnology Co., координирующая работу.

Клон родился в пекинской лаборатории 10 июня. Вся процедура заняла два года. Из 137 эмбрионов правильно развивался только один.

Донорская клетка была взята из образцов кожи дикого арктического волка по кличке Майя, который был привезен в Китай из Канады и находился в харбинском образовательном парке Polarland.

"Основная причина, по которой мы клонировали Майю, заключается в том, что это первый арктический волк, завезенный в нашу Harbin Polarland в 2006 году. Через несколько лет, в 2020 году, когда Майе было 15 лет, у нее было много проблем со здоровьем из-за возраста. Поскольку мы были очень привязаны к Майе, мы хотели воссоздать ее, увековечить, то есть сохранить, поэтому мы подумали об использовании технологии клонирования", — пояснил Дай Руи, генеральный директор Harbin Polarland.

Волчонок здоров и живет в парке со своей суррогатной матерью.