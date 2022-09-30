Патрушев: спецслужбы Запада могут быть причастны ко взрывам на «Северных потоках»

Глава российского Совбеза Николай Патрушев утверждает, что западные спецслужбы могут иметь прямое отношение к ЧП на российских газопроводах "Северный поток".

Вечером 30 сентября председатель Совета безопасности России Николай Патрушев публично заявил, что спецслужбы стран коллективного Запада могли быть задействованы для осуществления диверсий на путях подводного пролегания российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Примечательно, что в тот же день Владимир Путин публично заявил, что ЧП на "Северных потоках" является актом международного терроризма, который действительно мог быть осуществлён западными спецагентами.