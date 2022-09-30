Выпущена первая монета с изображением короля Карла III - у монарха нет короны

Британский Королевский монетный двор выпустил новую монету с изображением короля Карла III. Ожидается, что монета номиналом 50 пенсов поступит в обращение в течение нескольких недель.

Изображение короля Карла II также появится на пятифунтовой памятной монете. Она будет продаваться коллекционерам Королевским монетным двором с начала следующей недели.

На портрете монарх смотрит влево — в противоположную сторону от королевы Елизаветы II. В отличие от королевы, на портрете Чарльза нет короны, сообщает BBC.

Монета номиналом 50 пенсов будет распространяться по мере необходимости банками, строительными обществами и почтовыми отделениями. Они будут в обращении одновременно с монетами с изображением Елизаветы II.

С начала следующего года будут чеканить монеты номиналом от одного пенса до двух фунтов с одинаковым изображением короля Карла. Они будут доставляться по мере необходимости для замены поврежденных и изношенных старых монет, а также для покрытия любых дополнительных требований.

Надпись отмечает предыдущих британских монархов латинской версией их имени. Полная надпись вокруг изображения Карла III гласит: "CHARLES III • D • G • REX • ​​F • D • 5 POUNDS • 2022», что означает "Король Карл III, милостью Божией, Защитник Веры".

Коллекционная пятифунтовая монета, посвященная Елизавете II, также поступит в продажу в понедельник, 3 октября.