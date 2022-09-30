Четыре страны готовы помочь с поставками азербайджанского газа в Европу

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна, а также Румыния, Венгрия и Словакия готовы поставлять в Европу дополнительные объемы газа из Азербайджана.

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Радев отметил, что использование газовых сетей этих стран поможет сделать доставку газа в южную, западную и центральную Европу более быстрой и дешевой.

Ильхам Алиев сообщил, что в ближайшие годы Азербайджан как минимум удвоит производство газа и его экспорт в Европу.

В июле Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, предусматривающий увеличение импорта азербайджанского природного газа вдвое: как минимум до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.

Европейские страны в прошлом году получили более 8 млрд кубометров азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу.

В этом году Азербайджан планирует увеличить импорт на 40% до 11,2 млрд кубометров. При этом Радев считает, что есть более дешевый маршрут.

Президент Болгарии собирается обсудить эту идею с балканскими лидерами и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая на днях прибудет в Софию.