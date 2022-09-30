Четыре страны готовы помочь с поставками азербайджанского газа в Европу
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна, а также Румыния, Венгрия и Словакия готовы поставлять в Европу дополнительные объемы газа из Азербайджана.
Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Радев отметил, что использование газовых сетей этих стран поможет сделать доставку газа в южную, западную и центральную Европу более быстрой и дешевой.
Ильхам Алиев сообщил, что в ближайшие годы Азербайджан как минимум удвоит производство газа и его экспорт в Европу.
В июле Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, предусматривающий увеличение импорта азербайджанского природного газа вдвое: как минимум до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.
Европейские страны в прошлом году получили более 8 млрд кубометров азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу.
В этом году Азербайджан планирует увеличить импорт на 40% до 11,2 млрд кубометров. При этом Радев считает, что есть более дешевый маршрут.
Президент Болгарии собирается обсудить эту идею с балканскими лидерами и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая на днях прибудет в Софию.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Для производителей микросхем наступают тяжелые времена
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Обвиняемый в покушении на президента Казахстана приговорён к 17 годам заключения
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС