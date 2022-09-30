Мила Кунис и Эштон Катчер не закрывают ни одну дверь в своем доме от детей, в том числе и в ванную

Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер рассказали, что у них в доме нет закрытых дверей в буквальном смысле.

У пары двое детей: семилетняя Уайетт и 5-летний Дмитрий. Родители никогда не закрывают от них двери, в том числе и в ванную.

Кунис говорит, что все виды физиологических функций считаются в их семье стандартной нормой.

Она также рассказывает, что раньше закрывала дверь в ванную, и дети каждые 5 минут стучались в нее. Тогда она решила оставлять дверь открытой.

Ранее Кунис и Катчер сделали неоднозначное заявление о том, что они не купают своих детей, пока не увидят на них грязь.

Мила Кунис сообщила, что не купала новорожденных, поскольку ежедневное намыливание смывает с них естественные масла.

Эти комментарии вызвали немало споров по поводу гигиены. К дискуссии присоединились и некоторые знаменитости, например, Кристен Белл и Дуэйн Джонсон.

В ответ Кунис и Катчер сняли шуточное видео о купании детей и разместили его в соцсетях.