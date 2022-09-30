В Казахстане и Грузии взлетели цены на отели, аренду машин и квартир из-за наплыва россиян
По данным Bloomberg, не менее 200 000 россиян покинули страну с момента объявления мобилизации 21 сентября.
Люди едут на машинах и велосипедах, некоторые идут пешком. На границах создаются внушительные очереди.
Многие из них отправились в соседние Грузию и Казахстан. В этих государствах действует безвизовый въезд для граждан России.
В результате в нескольких регионах цены на жилье выросли вдвое, что вызвало всплеск недовольства у местных жителей.
Россияне спровоцировали рост арендной платы и в Армении. Теперь некоторым постоянным жильцам грозит выселение, если они не смогут платить по увеличенной ставке.
Существенно увеличились и цены на авиабилеты. Есть и альтернатива: улететь из страны на частном самолете можно за 27 000 долларов.
Евросоюз запрещает россиянам пересекать свою воздушную границу. Но один путь пока действует – граждане России могут въехать в ЕС через Финляндию.
После этого при наличии шенгенской визы можно путешествовать по всем странам ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
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