В Казахстане и Грузии взлетели цены на отели, аренду машин и квартир из-за наплыва россиян

По данным Bloomberg, не менее 200 000 россиян покинули страну с момента объявления мобилизации 21 сентября.

Люди едут на машинах и велосипедах, некоторые идут пешком. На границах создаются внушительные очереди.

Многие из них отправились в соседние Грузию и Казахстан. В этих государствах действует безвизовый въезд для граждан России.

В результате в нескольких регионах цены на жилье выросли вдвое, что вызвало всплеск недовольства у местных жителей.

Россияне спровоцировали рост арендной платы и в Армении. Теперь некоторым постоянным жильцам грозит выселение, если они не смогут платить по увеличенной ставке.

Существенно увеличились и цены на авиабилеты. Есть и альтернатива: улететь из страны на частном самолете можно за 27 000 долларов.

Евросоюз запрещает россиянам пересекать свою воздушную границу. Но один путь пока действует – граждане России могут въехать в ЕС через Финляндию.

После этого при наличии шенгенской визы можно путешествовать по всем странам ЕС.