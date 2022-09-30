В Китае резко выросло потребление свинины, власти приказали забивать больше свиней

В Китае почти на треть выросли цены на свинину на фоне повышенного спроса на мясо. Чиновники опасаются нового витка инфляции, поэтому используют государственные резервы.

В этом месяце госрезервы свинины использовались уже трижды. Поставщикам приказано забивать больше свиней.

Цены продолжают расти, в том числе из-за приближающегося национального праздника, который отмечается в начале октября.

Свинина является наиболее часто потребляемым мясом в Китае: по данным ОЭСР, средний житель страны съедает более 25 кг в год.

Сообщается, что с 19 по 23 сентября цены на нежирную свинину в крупных и средних городах Китая выросли на 30% в сравнении с прошлогодним показателем.

Рост цен на свинину начался еще в марте. Сейчас килограмм такого мяса в Китае стоит 4,40 доллара.

Китайское правительство хранит огромные запасы замороженной свинины на складах, время от времени выпуская резервы для стабилизации цен, особенно в периоды пикового спроса, включая Лунный Новый год.

Власти обещают увеличить инвестиции в резервы свинины и нарастить распределения в случае необходимости.