Обрушившийся на Флориду ураган Ян направился в Южную Каролину

Очаг урагана обрушился на берег недалеко от Джорджтауна, Южная Каролина, при скорости ветра до 140 км/ч.

Око урагана «Ян» обрушилось в пятницу на береговую часть в Южной Каролине, куда он уже принес сильные ветры, проливные дожди и опасный подъем уровня воды.

По данным Национального центра ураганов в Майами, ураган категории 1 днем в пятницу бушевал у Джорджтауна, штат Южная Каролина.

Ветер скоростью свыше 140 км/ч пронесся над Чарльстоном. Дожди принесли наводнение также в Миртл-Бич.

«Это опасный шторм, который принесет сильный ветер и много воды, но самой опасной может стать человеческая ошибка. Будьте благоразумны, принимайте правильные решения, проверяйте близких и оставайтесь в безопасности», — написал в Твиттере губернатор штата Генри Макмастер.

По данным Центра ураганов, ожидается, что «Ян» быстро ослабнет по мере его продвижения вглубь США в ночь с пятницы по субботу.