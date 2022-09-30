Обрушившийся на Флориду ураган Ян направился в Южную Каролину
Очаг урагана обрушился на берег недалеко от Джорджтауна, Южная Каролина, при скорости ветра до 140 км/ч.
Око урагана «Ян» обрушилось в пятницу на береговую часть в Южной Каролине, куда он уже принес сильные ветры, проливные дожди и опасный подъем уровня воды.
По данным Национального центра ураганов в Майами, ураган категории 1 днем в пятницу бушевал у Джорджтауна, штат Южная Каролина.
Ветер скоростью свыше 140 км/ч пронесся над Чарльстоном. Дожди принесли наводнение также в Миртл-Бич.
«Это опасный шторм, который принесет сильный ветер и много воды, но самой опасной может стать человеческая ошибка. Будьте благоразумны, принимайте правильные решения, проверяйте близких и оставайтесь в безопасности», — написал в Твиттере губернатор штата Генри Макмастер.
По данным Центра ураганов, ожидается, что «Ян» быстро ослабнет по мере его продвижения вглубь США в ночь с пятницы по субботу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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