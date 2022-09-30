ОБСЕ: Присоединение земель Украины к России – это международная агрессия

Организация ОБСЕ осудила присоединение четырех новых субъектов к Российской Федерации.

30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав страны четырех новых субъектов.

Теперь последовала реакция международного сообщества на присоединение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России отреагировали в ОБСЕ.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, ОБСЕ сочла данное событие нарушением международного права.

"ОБСЕ назвала присоединение четырех субъектов к России незаконной аннексией, нарушающей международное права", – приводит ТАСС заявление ОБСЕ. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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