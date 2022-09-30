Хакеры выкрали файлы о здоровье президента Мексики из баз силовиков
Правительство Мексики признало в пятницу, 30 сентября, что группа хакеров получила армейские файлы, содержащие конфиденциальную информацию о здоровье 68-летнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
«Это правда, кибератака была проведена», — признался президент Мексики на своей традиционной утренней пресс-конференции.
«Насколько мне известно, эта группа уже сделала то же самое в ряде других страна. В Колумбии, в Чили, я думаю она управляется из-за рубежа», — добавил он.
В четверг журналист Карлос Лорет де Мола, часто критикующий правительство страны, заявил, что хакерская группа Guacamaya получила конфиденциальную армейскую информацию за период 2016-2019 годов. Среди украденных данных, ранее не публиковавшиеся отчеты о состоянии здоровья президента Мексики.
Эти сообщения показывают, что 68-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор был переведен 2 января со своего ранчо в Паленке, штат Чьяпас в армейский госпиталь в столице государства Мхико.
Президент Обрадор подтвердил, что ему там была проведена операция на сердце. Проблемы со здоровьем у него начались после приступа в 2013 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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