Хакеры выкрали файлы о здоровье президента Мексики из баз силовиков

Правительство Мексики признало в пятницу, 30 сентября, что группа хакеров получила армейские файлы, содержащие конфиденциальную информацию о здоровье 68-летнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Это правда, кибератака была проведена», — признался президент Мексики на своей традиционной утренней пресс-конференции.

«Насколько мне известно, эта группа уже сделала то же самое в ряде других страна. В Колумбии, в Чили, я думаю она управляется из-за рубежа», — добавил он.

В четверг журналист Карлос Лорет де Мола, часто критикующий правительство страны, заявил, что хакерская группа Guacamaya получила конфиденциальную армейскую информацию за период 2016-2019 годов. Среди украденных данных, ранее не публиковавшиеся отчеты о состоянии здоровья президента Мексики.

Эти сообщения показывают, что 68-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор был переведен 2 января со своего ранчо в Паленке, штат Чьяпас в армейский госпиталь в столице государства Мхико.

Президент Обрадор подтвердил, что ему там была проведена операция на сердце. Проблемы со здоровьем у него начались после приступа в 2013 году.