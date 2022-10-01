В следующем месяце в Сомали начнется голод, который затронет 7 млн человек
В Сомали четыре года подряд продолжается засуха. Исходя из имеющейся информации, в следующем месяце в стране начнется голод.
С острым отсутствием продовольственной безопасности в октябре-ноябре столкнутся примерно 7 млн человек.
Все они нуждаются в срочной продовольственной помощи, а два миллиона из них находятся в чрезвычайной ситуации, они голодают сутками.
Показатели недоедания и смертности в стране находятся на опасном уровне. При сохранении существующих условий каждый пятый сомалийский ребенок умрет от голода.
Эбби Максман, президент Oxfam America, глобальной организации, которая занимается сокращением глобальной бедности говорит, что существуют механизмы раннего предупреждения голода.
По ее словам, организация уже некоторое время бьет тревогу, но к ее предупреждениям не прислушиваются.
Генеральный директор Mercy Corps Тьяда МакКенна после посещения региона, где даже у маленьких детей и беременных женщин не было еды и питья, сказала, что она посмотрела в лицо смерти.
Голод 2011 года в Сомали унес жизни 260 000 человек, более половины из которых дети в возрасте до 6 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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