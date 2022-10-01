В немецких посольствах произошел всплеск запросов на визу от россиян

Reuters со ссылкой на источник в МИД Германии сообщает, что в посольствах этой страны наблюдается резкий рост визовых запросов от россиян.

Речь идет о посольствах, расположенных в соседней с Россией странах. Причиной является попытка скрыться от мобилизации.

По информации издания Der Spiegel, в немецких консульских учреждениях в Баку, Тбилиси, Ереване, Астане и Минске с 21 сентября зарегистрированы тысячи запросов на визу.

Источники не называют точных цифр, поскольку количество запросов быстро превысило допустимый предел.

Специалисты не успевают обрабатывать запросы. Германия рассматривает возможность увеличения штата посольств в пяти городах.

Между тем российское посольство в Нью-Йорке подверглось нападению и акту вандализма: его облили красной краской.

Судя по видео с камер наблюдения, краску распылили из баллончиков два человека, одетые в черную одежду и маски.

Полиция проводит расследование, никаких задержаний пока не проводилось.