В немецких посольствах произошел всплеск запросов на визу от россиян

Reuters со ссылкой на источник в МИД Германии сообщает, что в посольствах этой страны наблюдается резкий рост визовых запросов от россиян.

Речь идет о посольствах, расположенных в соседней с Россией странах. Причиной является попытка скрыться от мобилизации.

По информации издания Der Spiegel, в немецких консульских учреждениях в Баку, Тбилиси, Ереване, Астане и Минске с 21 сентября зарегистрированы тысячи запросов на визу. 

Источники не называют точных цифр, поскольку количество запросов быстро превысило допустимый предел. 

Специалисты не успевают обрабатывать запросы. Германия рассматривает возможность увеличения штата посольств в пяти городах.

Между тем российское посольство в Нью-Йорке подверглось нападению и акту вандализма: его облили красной краской. 

Судя по видео с камер наблюдения, краску распылили из баллончиков два человека, одетые в черную одежду и маски. 

Полиция проводит расследование, никаких задержаний пока не проводилось.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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