Белый Дом: Сейчас не время для принятия Украины в НАТО

В Соединённых Штатах заявили, что сейчас не подходящее время для принятия Украины в члены НАТО.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

На заявление Зеленского отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего вечернего выступления.

По словам Столтенберга, сейчас Украину не могут принять в члены альянса. Такое же мнение и у США.

В Белом доме также отреагировали на это и заявили, что сейчас не время для принятия Укрианы в НАТО.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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