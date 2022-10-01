Белый Дом: Сейчас не время для принятия Украины в НАТО
В Соединённых Штатах заявили, что сейчас не подходящее время для принятия Украины в члены НАТО.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.
На заявление Зеленского отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего вечернего выступления.
По словам Столтенберга, сейчас Украину не могут принять в члены альянса. Такое же мнение и у США.
В Белом доме также отреагировали на это и заявили, что сейчас не время для принятия Укрианы в НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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