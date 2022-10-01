Страны ЕС обсудили ограничения цен на газ и не смогли ни о чем договориться

30 сентября состоялась встреча министров энергетики государств Евросоюза, на котором обсуждалось возможное введение ограничений цен на газ.

Чехия выступила с заявлением о том, что страны Евросоюза ожидают от Еврокомиссии предложений и решений относительно цен на газ.

Министр энергетики Италии Роберто Чинголани заявил, что на следующей неделе группа стран обсудит между собой идеи ограничения или «умной индексации», чтобы помочь Комиссии разработать предложение.

15 стран, включая Италию, Францию, Польшу, на этой неделе обратились в Брюссель с просьбой предложить предельную цену для всех оптовых сделок с газом, чтобы сдержать инфляцию.

Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что ограничение фиксированной цены на газ может сработать только в том случае, если мы ответим на вопрос, что произойдет, если в Европу будет поступать недостаточно газа.

Дания, Австрия и Нидерланды встали на сторону Германии в противодействии этой идее, которая, по их словам, может привести к тому, что страны будут испытывать трудности с покупкой газа.

Брюссель предположил, что Евросоюз мог бы определиться с более узким ценовым пределом, например, за счет ограничения поставок российского газа.

Но страны, включая Бельгию и Венгрию, были против. Другая идея заключалась в том, чтобы нацелиться на газ, используемый для производства электроэнергии.