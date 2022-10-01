Госдума и Совет Федерации утвердят договоры о вхождении в РФ новых регионов

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о следующем этапе в процедуре вхождения ДНР, ЛНР и освобождённых территорий в состав РФ.

1 октября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что после подписания президентом России Владимиром Путиным договоров о воссоединении с РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Госдума и Совет Федерации должны утвердить соответствующие соглашения.

Рогов добавил, что ратификация данных соглашений Государственной думой и Советом Федерации России состоится 3 и 4 октября, после чего республики Донбасса и освобождённые территории Украины официально станут полноправными субъектами Российской Федерации.