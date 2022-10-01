Госдума и Совет Федерации утвердят договоры о вхождении в РФ новых регионов
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о следующем этапе в процедуре вхождения ДНР, ЛНР и освобождённых территорий в состав РФ.
1 октября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что после подписания президентом России Владимиром Путиным договоров о воссоединении с РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Госдума и Совет Федерации должны утвердить соответствующие соглашения.
Рогов добавил, что ратификация данных соглашений Государственной думой и Советом Федерации России состоится 3 и 4 октября, после чего республики Донбасса и освобождённые территории Украины официально станут полноправными субъектами Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Гонконг собирается раздать 500 000 билетов на самолет для привлечения туристов
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Американское разведывательное управление разместило на своем сайте логотип с НЛО
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС