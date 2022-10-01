США не видят признаков того, что Россия готовится к ядерной атаке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видят действий России, свидетельствующие о том, что она рассматривает возможность применения ядерного оружия.

Он отметил, что Соединенные Штаты следят за шагами, предпринимаемыми российской стороной.

Разговоры о применении ядерного оружия он назвал верхом безответственности, но подчеркнул, что США относятся к этому очень серьезно.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на этой неделе заявил, что США не видели никаких изменений, которые заставили бы их изменить расположение американских ядерных сил.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан также сказал, что США не видят никаких признаков того, что Россия может применить ядерное оружие.

В России находится крупнейший в мире ядерный арсенал, включая гиперзвуковое оружие нового поколения и в 10 раз больше тактического ядерного оружия, чем у Запада.

Владимир Путин предупредил Запад, что Россия будет использовать все доступные средства для защиты своей территории.

Он также сказал, что Соединенные Штаты создали прецедент, когда в 1945 году сбросили две атомные бомбы на Японию.