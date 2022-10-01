Путин заявил, что именно Россия создала современную Украину

По словам Владимира Путина, современную Украину создала именно Российская Федерация.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на митинге в Москве в честь присоединения новых субъектов к стране.

Во время выступления Путин сделал заявление о том , что современную Украину создала именно Российская Федерация.

Путин заявил, что при создании Советского Союза Россия передала Украине часть своих исторических территорий с населением.

Напомним, что 30 сентября Владимир Путин подписал документы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России.