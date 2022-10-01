Путин заявил, что именно Россия создала современную Украину
По словам Владимира Путина, современную Украину создала именно Российская Федерация.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на митинге в Москве в честь присоединения новых субъектов к стране.
Во время выступления Путин сделал заявление о том , что современную Украину создала именно Российская Федерация.
Путин заявил, что при создании Советского Союза Россия передала Украине часть своих исторических территорий с населением.
Напомним, что 30 сентября Владимир Путин подписал документы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России.
Опубликовано: Николай Скира
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