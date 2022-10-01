Медведев: Мы готовы принять Украину в состав России

Экс-глава РФ Дмитрий Медведев заявил что Россия может принять Украину в свой состав.

Экс-президент Российской Федерации& Дмитрий Медведев прокомментировал отказ НАТО принять Украину.

По словам Дмитрий Медведева, если Украину не принимают в ряды НАТО, то ее могут принять в состав Российской Федерации.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент Украину не могут принять в члены Североатлантического альянса.