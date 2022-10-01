За время правления Си Цзиньпина в развитых странах ухудшилось отношение к Китаю
Согласно результатам опроса, проведенного Pew Research Center, за время президентства Си Цзиньпина общественное мнение о Китае в США и других развитых странах существенно ухудшилось.
Опрос показал, что неблагоприятное отношение к Китаю в развитых странах колебалось в относительно узком диапазоне в период с 2002 по 2017 год.
Но оно ухудшилось на фоне опасений, включая права человека и военную мощь, с некоторыми из самых резких изменений в период с 2019 по 2020 год.
Сдвиг во мнении был частично вызван восприятием Китаем обращения с COVID-19, которое появилось в китайском городе Ухань в конце 2019 года.
Свою роль сыграли торговая война с Соединенными Штатами, агрессивная внешняя политика и наращивание военной мощи в Южно-Китайском море.
В США 82% респондентов в этом году выразили «неблагоприятное мнение» о Китае по сравнению с 79% в 2020 году.
Процент тех, кто сказал, что они «не верят» в то, что Си «поступит правильно в отношении мировых дел», составил 87% в Южной Корее в 2022 году по сравнению с 29% в 2015 году. В Великобритании этот показатель увеличился до 70%. 2022 г. с 44% в 2014 г.
Ведущий автор доклада Лаура Сильвер отмечает, что в странах с развитой экономикой очень мало доверия к тому, как Цзиньпин занимается мировыми делами, и в целом очень негативное отношение к стране.
По ее словам, некоторые из последствий ухудшения включают поворот таких стран, как Австралия, Канада, Япония и Южная Корея, в сторону все большего предпочтения экономических связей с США по сравнению с Китаем.
Опубликовано: Светлана Репина
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