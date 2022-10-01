Россия рассматривает возможность личных переговоров с США по договору о ядерных вооружениях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия открыта для возобновления инспекций в рамках нового договора СНВ.
Она также сказала, что рассматривается возможность очных встреч совместной комиссии представителей США и России.
Физические проверки в соответствии с договором были приостановлены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
В августе Москва заявила, что рассматривает возможность проведения нового заседания комиссии, а также возможного возобновления переговоров о продлении договора.
На данный момент это одно из немногих важных дипломатических соглашений, которые остаются в силе между Москвой и Вашингтоном.
Договор устанавливает ограничения на количество ядерных вооружений, которые каждая сторона может развернуть.
Он также определяет условия проверки и инспектирования ядерных арсеналов друг друга.
По словам Захаровой, сейчас изучаются возможности проведения очного заседания двусторонней консультативной комиссии.
Опубликовано: Светлана Репина
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