Кубинцы стучат кастрюлями, протестуя против отключений электроэнергии

Кубинцы бьют кастрюлями и выкрикивают протесты в районах Гаваны, где до сих пор нет электричества, хотя прошло уже три дня после урагана.

Недавний ураган Ян полностью обрушил кубинскую энергосистему и оставил без электричества 11 млн человек.

Когда стихия отступила, начались восстановительные работы. Но к полудню 30 сентября энергоснабжение постановили только на половине территории Гаваны.

Люди стоят в дверях своих домов и стучат по кастрюлям в темноте. Они жалуются, что у них испортились продукты.

Кубинцы настолько возмущены, что их не пугают даже аресты за протестные акции.

Между тем Луис Антонио Торрес, глава правящей Коммунистической партии страны в Гаване, заявил государственному телевидению, что коммунальщики добились значительного прогресса.

При этом он подчеркнул, что протесты только замедляют работать, хотя каждый человек имеет право протестовать.

Нехватка продовольствия, топлива и медикаментов, острая еще до урагана, заставила многих кубинцев задуматься, куда обратиться, поскольку многие предприятия оставались закрытыми после урагана, а основные предметы первой необходимости было трудно достать.