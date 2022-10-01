Кубинцы стучат кастрюлями, протестуя против отключений электроэнергии
Кубинцы бьют кастрюлями и выкрикивают протесты в районах Гаваны, где до сих пор нет электричества, хотя прошло уже три дня после урагана.
Недавний ураган Ян полностью обрушил кубинскую энергосистему и оставил без электричества 11 млн человек.
Когда стихия отступила, начались восстановительные работы. Но к полудню 30 сентября энергоснабжение постановили только на половине территории Гаваны.
Люди стоят в дверях своих домов и стучат по кастрюлям в темноте. Они жалуются, что у них испортились продукты.
Кубинцы настолько возмущены, что их не пугают даже аресты за протестные акции.
Между тем Луис Антонио Торрес, глава правящей Коммунистической партии страны в Гаване, заявил государственному телевидению, что коммунальщики добились значительного прогресса.
При этом он подчеркнул, что протесты только замедляют работать, хотя каждый человек имеет право протестовать.
Нехватка продовольствия, топлива и медикаментов, острая еще до урагана, заставила многих кубинцев задуматься, куда обратиться, поскольку многие предприятия оставались закрытыми после урагана, а основные предметы первой необходимости было трудно достать.
Опубликовано: Светлана Репина
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Кубинцы стучат кастрюлями, протестуя против отключений электроэнергии
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