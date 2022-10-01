Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о непризнании референдумов
Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, осуждающей Россию за присоединение четырех украинских областей. Против проекта проголосовала только Россия, имеющая право вето. Четыре страны воздержались, сообщает Reuters.
Китай, Бразилия, Индия и Габон — четыре страны воздержались при голосовании по резолюции, призывающей государства-члены не признавать изменившийся статус Украины. Резолюция была представлена США и Албанией. В предложении резолюции также содержится призыв к выводу войск Российской Федерации с территории Украины.
Документ был представлен послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд. Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН.
За резолюцию, осуждающую Россию, проголосовали десять стран, в том числе США и Великобритания, сообщает Reuters. В четверг, 21 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "референдумы в Украине не имеют юридической силы и заслуживают осуждения".
"Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли. Любое решение России двигаться вперед еще больше поставит под угрозу перспективы мира", - отметил Гутерриш.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об присоединении территорий на юге и востоке Украины.
"Референдумы прошли в Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мы знаем результаты. Люди сделали выбор. Сегодня мы подписываем соглашение о включении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - заявил в пятницу, 30 сентября Владимир Путин.
Агентство РИА Новости подчеркнуло, что "Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорам". Он также подчеркнул, что итоги референдума обсуждению не подлежат.
США, Евросоюз и НАТО не признали заявление Путина о претензиях России на украинские территории. Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы, а президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон "продолжит поставлять Украине вооружение, необходимое ей для самообороны".
Опубликовано: Николай Скира
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