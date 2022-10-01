Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет в Японском море

Северная Корея в субботу (1 октября) запустила баллистические ракеты, сообщила Береговая охрана Японии со ссылкой на министерство обороны.

Береговая охрана сообщила, что с территории Северной Кореи было выпущено как минимум две ракеты.

По сообщению государственной телекомпании NHK, со ссылкой на неназванный источник в правительстве, ракеты закончили свой полет за пределами экономической зоны Японии.

Ранее Северная Корея заявляла о «решительном ответе» на любые угрозы ее безопасности и пообещала провести новые испытания ядерного оружия.