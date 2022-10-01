NASA в очередной раз отложило запуск миссии Artemis 1 из-за урагана «Ян»

В пятницу, 30 сентября, NASA заявило, что снова попытается запустить свою новую ракету-носитель на Луну в ноябре, не объявив конкретную дату отложенного запуска миссии Artemis 1.

Американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску пилотируемого аппарата миссии Artemis 1 в период с 12 ноября по 27 ноября.

«В ближайшие дни официальные лица установят конкретную дату следующей попытки взлета», — добавили в блоге NASA.

Чиновники надеялись до недавнего времени на возможность старта миссии в октябре. Но ракету SLS, самую мощную из когда-либо созданных Американским космическим агентством, в начале недели пришлось вернуть в сборочный цех Космического центра Кеннеди, чтобы защитить ее от урагана Ян, опустошившего часть Флориды. Ракета не получила повреждений, заверили в космическом агентстве.

NASA уже предприняло две попытки запуска этой ракеты, в конце августа и затем в начале сентября, но обе пришлось отменить в последний момент из-за технических проблем. Разрабатываемый более десяти лет носитель SLS дважды претерпел проблемы с заправкой одной из ступеней.

Artemis — это новая флагманская программа NASA, которая позволит людям вернуться на Луну сообщили в агентстве. Первый старт предполагает доставку на окололунную орбиту пилотируемого аппарата, который пока совершит полет без экипажа для проверки систем безопасности астронавтов.