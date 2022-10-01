Аэропорт Амстердама отменяет тысячи рейсов из-за острой нехватки персонала
Амстердамский аэропорт Схипхол сократит количество вылетов. Ожидается, что ограничения будут действовать до конца марта 2023 года. Ограничения на рейсы также будут действовать в праздничные дни.
Аэропорт Схипхол сократит количество вылетающих путешественников. Решение принято после консультаций с авиакомпаниями , которых этот факт не устраивает, говорится в пресс-релизе аэропорта.
Ограничения для путешественников будут действовать в аэропорту Амстердама до конца марта 2023 года. В начале сентября был установлен лимит в 57 000 вылетающих пассажиров, который будет применяться с октября, но вместо этого будет введено ограничение в 46 000 человек, а в курортный сезон - в 50 тысяч человек, сообщает голландский сайт NL Times.
В сообщении аэропорта подчеркивается, что в конце этого года будет проанализирована возможность повышения лимита с января 2023 года.
"Аэропорт усердно работает над повышением пропускной способности с точки зрения безопасности", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что аэропорт Амстердам-Схипхол совместно с профсоюзами и охранными компаниями пытается решить проблему нехватки кадров, рассматривая, в частности, повышение заработной платы работникам охранных предприятий.
Опубликовано: Николай Скира
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