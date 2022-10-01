Шумилова предлагает уточнить статус «многодетная семья» в России для внесения ясности в это понятие
Сенатор Елена Шумилова внесла в Госдуму России законопроект, который позволит внести ясность в определение статуса «многодетная семья».
Документ предлагает произвести унификацию законодательства на федеральном уровне и разъяснить, какая семья может считаться многодетной.
Документ размещенный на ресурсе Госдумы РФ предполагает, что «многодетной» следует считать семью, в которой воспитывается трое и более детей.
При этом в их число включаются также усыновленные дети, а также дети от прежних браков супругов.
Под статус «многодетной» не попадают семьи, в которых дети находятся на гособеспечении или родители которых лишены родительских прав.
Документ позволит провести соответствующий учет многодетных семей в России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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