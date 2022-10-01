ЦЕРН сообщил об остановке Большого андронного коллайдера в целях экономии энергии
Работа Большого андронного коллайдера остановлена раньше срока из-за энергетического кризиса в Европе, заявили в Европейской организации по ядерным исследованиям.
«В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах», — заявили в организации.
БАК остановят уже 28 ноября, говорится в заявлении, что на две недели раньше запланированного исследователями срока.
Помимо остановки самого коллайдера, на территории научного центра также примут меры к экономии электроэнергии. Ночью территория центра не будет освещаться, а также будут проведены работы по оптимизации режима отопления.
Опубликовано: Тарас Медведев
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