ЦЕРН сообщил об остановке Большого андронного коллайдера в целях экономии энергии

Работа Большого андронного коллайдера остановлена раньше срока из-за энергетического кризиса в Европе, заявили в Европейской организации по ядерным исследованиям.

«В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах», — заявили в организации.

БАК остановят уже 28 ноября, говорится в заявлении, что на две недели раньше запланированного исследователями срока.

Помимо остановки самого коллайдера, на территории научного центра также примут меры к экономии электроэнергии. Ночью территория центра не будет освещаться, а также будут проведены работы по оптимизации режима отопления.