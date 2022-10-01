Швеция в панике: обнаружена четвертая утечка из газопроводов «Северный поток»

Шведские власти сообщили об обнаружении четвертой утечки из газопровода "Северный поток", пишет газета Dagbladet.

Он расположен между уже известными местами прорыва на "Северном потоке-1", но повреждения касаются нитки "Северного потока-2". Сейсмолог Бьорн Лунд не исключает, что в этом районе мог произойти еще один взрыв.

Метан - это газ, оказывающий негативное воздействие на атмосферу. Это парниковый газ, в 80 раз тяжелее, чем углекислый газ. Пока неизвестно, каков ущерб этих утечек. Судя по тому, что мы слышим, они продолжают расти.

Не зная объема утечки газа, трудно количественно оценить влияние на климат. Но это определенно неправильно. Однако специалисты подчеркивают, что утечки СПГ являются обычным явлением на этапах эксплуатации и доставки. В настоящее время ничего нельзя сделать, кроме как ждать, пока ситуация успокоится.

Эксперты указывают на преднамеренные действия, направленные на то, чтобы заставить Европу получать газ по "Северному потоку-2". Это то, чего не хочет делать ни вся Европа, ни даже Германия.

В свою очередь, накануне президент России Владимир Путин накануне заявил, что взрывы на "Северных потоках" осуществили США.