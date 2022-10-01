Нэнси Пелоси выступила против вступления Украины в НАТО, ради гарантий безопасности в регионе
США выступает за поддержку демократии на Украине, но против принятия ее заявки для вступления в НАТО, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Один из самых уважаемых политиков в США и скандально известная после своего визита на Тайвань, Нэнси Пелоси выступила против вступления Украины в НАТО.
«Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы у них были гарантии безопасности», — отметила она.
Ранее ряд западных политиков, в том числе глава МИД Германии Анналена Бербок также выказались против принятия Украины в НАТО.
Многие спикеры ссылаются на Устав Альянса в котором оговорено, что в блок не может быть принята страна, которая участвует в вооруженном или приграничном конфликте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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