Politico: Спикер Конгресса США Пелоси выступила против вступления Украины в НАТО

Конгрессмены и сенаторы Конгресса США разделились по поводу заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, пишет портал Politico.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не выразила свою поддержку, но высказалась за "гарантию безопасности" Киева.

"Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте победиме. Однако я был бы за то, чтобы Украина имела гарантию безопасности", - сказала Пелоси.

В свою очередь, член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил о поддержке предложения.

"Борьба Украины - причина, по которой мы создали НАТО. После Второй мировой войны мы осознали, что авторитарному режиму нельзя позволить разрушить демократическую страну. Я думаю, нам нужно его поддержать", — сказал Куигли.

Объявление украинскими властями заявки на ускоренное вступление в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена, сообщает Politico со ссылкой на двух официальных лиц США, знакомых с внутренними дискуссиями на эту тему.

Портал напоминает, что прием Украины в НАТО уже давно является больной темой в Вашингтоне из-за статьи 5 Североатлантического договора, в которой говорится, что США должны защищать всех членов Альянса в случае нападения.

По данным Politico, Запад обеспокоен тем, что немедленное вступление Украины в НАТО будет означать, что США окажутся в состоянии войны с Россией. Решение о присоединении Киева к Альянсу должны были бы поддержать все государства-члены НАТО, то есть 30 стран.

Зеленский заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО в пятницу, 30 сентября.