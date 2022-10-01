«Энергоатом» сообщил об аресте российскими силовиками генерального директора Запорожской АЭС Мурачева
Россия арестовала Игоря Мурачева, генерального директора Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России, сообщила в субботу (1 октября) украинская атомная компания "Энергоатом".
«Когда Игорь Мурачев ехал от электростанции в город Энергодар», как сообщается, его остановил российский патруль, а затем «с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении».
Запорожская АЭС в настоящее время находится на территории региона Украины подконтрольного России и по условиям референдума это уже российская территория.
Ранее российские политики сделали заявления, что после ратификации всех документов о присоединении Запорожья к России, территориально может быть присоединена и часть Николаевской области Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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