Зеленский отменил осенний призыв в ВСУ и отсрочил демобилизацию

Запланированный на осень призыв в украинскую армию отменен. Президент Владимир Зеленский подписал указ по этому поводу, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Документ об отмене призыва опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, осенний призыв проводиться не будет. Увольнение военнослужащих в запас будет отложено на срок "не ранее, чем после объявления демобилизации в установленном порядке".

Портал zn.ua указывает, что украинские власти ранее уведомляли, что не планируют объявлять дополнительный призыв в армию из-за "частичной мобилизации" в России. Советник президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина уже подготовила резервы.

Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва почти через две недели после того , как Владимир Путин приказал провести частичную мобилизацию для войны с Украиной и пригрозил «использовать все средства» для защиты России от предполагаемой западной угрозы.

По официальным сообщениям Кремля, во время частичной мобилизации должны быть призваны около 300 тысяч резервистов.

После объявления призыва десятки тысяч россиян пытаются избежать призыва в армию и покинуть страну. Люди, спасающиеся от службы в армии, пытаются уехать, в том числе, в Финляндию, Казахстан, Монголию и Грузию. По данным, предоставленными AFP, за последние дни в Европу выехало менее 66 тысяч граждан России.