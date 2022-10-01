Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил от лица всего белорусского народа Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР.

В субботу, 1 октября 2022 года, пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко от себя лично и от лица всего белорусского народа направил поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину с Днём провозглашения Китайской Народной Республики.

Лукашенко отметил, что под чутким руководством Цзиньпина Китай с каждым днём становится всё более современным и процветающим государством, которое «способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства».