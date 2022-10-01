Создатель ЧВК «Вагнер» рассказал, кого не следует мобилизовать в ВС России

Основатель «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал во «ВКонтакте» на кого нужно сделать упор в ходе частичной мобилизации.

Любопытно, что мнение Пригожина совпадает с мнением по этому вопросу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Пригожин отмечает, что призывать в первую очередь необходимо контрактников, уволенных в запас. Эти люди, считает бизнесмен, прошли подготовку и обязаны государству во многом полученными в жизни благами.

Вторую очередь должны составлять представители силовиков и госструктур.

«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», — отметил создатель ЧВК «Вагнер».

Не подлежат мобилизации, по его словам, лица, которые работают в стратегически важных отраслях, в их числе и представители ИТ-отрасли.