Создатель ЧВК «Вагнер» рассказал, кого не следует мобилизовать в ВС России
Основатель «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал во «ВКонтакте» на кого нужно сделать упор в ходе частичной мобилизации.
Любопытно, что мнение Пригожина совпадает с мнением по этому вопросу главы Чечни Рамзана Кадырова.
Пригожин отмечает, что призывать в первую очередь необходимо контрактников, уволенных в запас. Эти люди, считает бизнесмен, прошли подготовку и обязаны государству во многом полученными в жизни благами.
Вторую очередь должны составлять представители силовиков и госструктур.
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», — отметил создатель ЧВК «Вагнер».
Не подлежат мобилизации, по его словам, лица, которые работают в стратегически важных отраслях, в их числе и представители ИТ-отрасли.
Опубликовано: Тарас Медведев
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