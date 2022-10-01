Немецкий философ подсказал как НАТО избежать войны с Россией

В полемике о том, как избежать дальнейшей эскалации войны в Украине, философ Ричард Дэвид Прехт предлагает инициативу использования гарантий отдельных государств НАТО, пишет немецкое агентство печати.

Эти инициативы будут призваны дать России обязывающую гарантию того, что она воспользуется своим правом вето, чтобы предотвратить включение Украины в НАТО и тем самым способствовать деэскалации ситуации.

«Когда дело дошло до приема Финляндии и Швеции в НАТО, мы узнали, что согласно Уставу НАТО, все государства-члены должны согласиться на этот прием. Так что, если хотя бы одна европейская страна даст России обязывающую гарантию, что она не будет голосовать за вступление Украины в НАТО, первоначальное давление будет снято и почва может быть подготовлена для более далеко идущих переговоров», — сказал Прехт.

«Возможно, поможет обязывающее соглашение между одной, двумя или тремя странами НАТО и Россией о том, что Украина не будет принята в НАТО. Я считаю, что в тот момент у нас по крайней мере был бы горизонт для дальнейшего понимания», — продолжил философ и автор бестселлеров.