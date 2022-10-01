Основатель Японской федерации борьбы Антонио Иноки скончался от сердечного приступа в возрасте 79 лет

Антонио Иноки, известный японский борец, ставший в последствии парламентарием, скончался в субботу в возрасте 79 лет, сообщила New Japan Pro-Wrestling

Японская федерация борьбы, которую основал Антонио Иноки подтвердила информацию японских СМИ. По сообщению национальной телекомпании NHK, он умер от сердечного приступа.

Иноки ушел из политики в 2019 году и через год объявил, что страдает сердечным заболеванием.

Боец непривычного для японца телосложения, ростом в 1,90 м, с квадратной челюстью и красным шарфом на шее, Антонио Иноки (кандзи Иноки) был одним из пионеров смешанных единоборств в своей стране.

Он прославился в 1976 году после всемирно известного боя против знаменитого боксера Мохамеда Али в Токио.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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