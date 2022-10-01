Шойгу: женщин не будут призывать во время частичной мобилизации в РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил призыв женщин на воинскую службу в рамках частичной мобилизации.

Днём 1 октября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что в рамках частичной мобилизации в стране не будут призываться женщины. По словам Шойгу, российских мужчин, подпадающих под критерии мобилизации, достаточно для выполнения всех целей специальной военной операции в Украине.

Днём ранее Владимир Путин подписал президентские указы о вхождении Донбасса, Херсонщины и Запорожской области в состав Российской Федерации.