Шойгу: женщин не будут призывать во время частичной мобилизации в РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу исключил призыв женщин на воинскую службу в рамках частичной мобилизации.
Днём 1 октября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что в рамках частичной мобилизации в стране не будут призываться женщины. По словам Шойгу, российских мужчин, подпадающих под критерии мобилизации, достаточно для выполнения всех целей специальной военной операции в Украине.
Днём ранее Владимир Путин подписал президентские указы о вхождении Донбасса, Херсонщины и Запорожской области в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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