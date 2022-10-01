Шойгу: женщин не будут призывать на военную службу в рамках мобилизации в России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что женщины не будут мобилизованы для участия в спецоперации на Украине.

1 октября глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в своём пресс-релизе развеял опасения некоторых граждан по поводу возможного призыва женщин в рамках частичной мобилизации.

Шойгу с уверенностью заявил, что женщины не будут призываться для прохождения военной службы в рамках объявленной в России частичной мобилизации для ускорения выполнения целей спецоперации на Украине.