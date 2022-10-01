Зеленский пригласил в Киев главу победившей на выборах в Италии постфашистской партии «Братья Италии»
В Украину была приглашен председатель партии "Братья Италии", победившей на парламентских выборах в Италии, сообщает "Интерфакс-Украина".
В субботу, 1 октября, глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе телефонного разговора с председателем комитета итальянского парламента по надзору за услугами (COPASIR) Адольфом Урсо подчеркнул, что важно, чтобы Украина получила надежные гарантии международной безопасности.
Мелони была приглашена в Украину от имени президента Зеленского 1 октября, после того как Урсо поговорил с Андреем Ермаком.
Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что Ермак поздравил Мелони с победой на воскресных выборах и выразил надежду, что она "выразит свою позицию" в поддержку Украины после того, как новое правительство Италии будет приведено к присяге и будет сформировано правоцентристским блоком.
Как сообщает ANSA со ссылкой на ноту офиса президента Украины, собеседники подчеркнули необходимость диалога на высоком уровне.
Во время беседы с главой комитета спецслужб от партии "Братья Италии" Ермак подчеркнул важность реагирования на незаконные, на его взгляд, референдумы проводимые Россией на территориях Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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