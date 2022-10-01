Пригожин поддержал идею Кадырова о мобилизации силовиков в России
Бизнесмен Евгений Пригожин высказался за проведение мобилизации российских силовиков в запасе.
1 октября российский предприниматель Евгений Пригожин публично заявил, что полностью поддерживает идею главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о проведении частичной мобилизации силовиков в запасе внутри России. По словам Пригожина, эти люди всю жизнь получали всевозможные блага от Министерства обороны России, и теперь пришло время отдать долг стране.
Также Евгений Пригожин раскритиковал тех силовиков, которые расторгли контракты после начала спецоперации в Украине, назвав подобное поведение недобросовестным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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