Пригожин поддержал идею Кадырова о мобилизации силовиков в России

Бизнесмен Евгений Пригожин высказался за проведение мобилизации российских силовиков в запасе.

1 октября российский предприниматель Евгений Пригожин публично заявил, что полностью поддерживает идею главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о проведении частичной мобилизации силовиков в запасе внутри России. По словам Пригожина, эти люди всю жизнь получали всевозможные блага от Министерства обороны России, и теперь пришло время отдать долг стране.

Также Евгений Пригожин раскритиковал тех силовиков, которые расторгли контракты после начала спецоперации в Украине, назвав подобное поведение недобросовестным.