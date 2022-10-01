hh: Из-за частичной мобилизации в России на мужские вакансии будут принимать женщин

По данным ведущей службы по подбору кадров в России из-за частичной мобилизации в России освободится около 300 тысяч вакансий причем в основном мужских специальностей, пишет «МК».

В компании также рассказали, что большая часть освобождающихся вакансий придется на самый трудоспособный возраст в 20-24 года, которые в последние годы и без того находятся в дефиците из-за демографической ямы.

Хотя для многих женщин сегодня занятость на традиционно мужских вакансиях, как, к примеру, водитель такси или дальнобойщик не представляет проблем, теперь для них откроются и другие вакансии убеждены эксперты hh.

Так по мнению карьерного консультанта и психолога Светланы Ленковой женщин охотно принимают на вакансии, на которые раньше рассматривали только мужчин:

«Например, знаю, что на вакансии сборщика/комплектовщика на склады в группу компаний ранее брали только мужчин, потому что иногда нужно коробку перенести какую-нибудь, а сейчас рассматривают и женщин, потому что иначе некому совсем будет работать», - рассказала консультант.