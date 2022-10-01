Эрдоган утверждает, что более 500 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что более полумиллиона сирийцев, бежавших в Турцию, вернулись в свою страну с 2016 года.

«С момента начала нашей трансграничной операции в Сирии [в 2016 году] около 526 тысяч добровольцев вернулись в зоны безопасности, которые мы установили [на севере страны]», — заявил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган в последние месяцы заявлял, что «готовится возвращение на добровольной основе одного миллиона сирийских беженцев» из 3,7 млн официально зарегистрированных в Турции.

Президент Турции намерен продолжить финансирование этого проекта при поддержке международной помощи, для постройки жилья и инфраструктуры на северо-западе Сирии.

Вопрос приема сирийских беженцев стал горячей темой в Турции за восемь с половиной месяцев до следующих президентских выборов в то время, когда страна переживает серьезный экономический и валютный кризис. Оппозиционные партии регулярно призывают власти депортировать миллионы сирийцев.