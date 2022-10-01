«Газпром» сократил поставки газа в Молдову и Италию

"Газпром" на 30% ограничил транспортировку газа в Молдову сокращены. Как пишет, Reuters, это сделано вопреки контракту, связывающему российскую компанию с "Молдовагаз".

"Газпром" также принял решение ограничить поставки газа на рынок Италии через свой хаб в Австрии. Россияне заявили, что австрийский регулятор газового рынка не выделил им достаточных пропускных мощностей по системе газопроводов для выполнения их обязательств перед потребителями в Италии.

Однако некоторые комментаторы утверждают, что Кремль последовательно проводит политику экономического давления на Европу.

Ограничение поставок газа — еще один удар, который может помешать Европе пережить зиму. В начале недели произошли взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Есть много признаков того, что по ним больше нельзя будет транспортировать газ из России.

До сих пор неизвестно, кто стоит за повреждением двух газопроводов, по которым российский газ мог попасть в Европу. Многие комментаторы говорят о возможном саботаже. Сейсмологи подтверждают, что аппарат зафиксировал как минимум два взрыва.

Ограничения на перекачку газа вместе с ущербом для инфраструктуры будут иметь серьезные последствия для ЕС.

"В результате Европа потеряет второй по величине маршрут поставок газа после газопроводов через Украину. Это затруднит обеспечение будущих поставок газа и повысит волатильность цен на газ. Для России потери оценить сложно, это зависит от интерпретации. Можно предположить, что это ускоряет потерю ею европейского газового рынка. Из-за высоких цен на газ и необходимости ужесточения защиты этого вида инфраструктуры ЕС проигрывает. Пока основные последствия инцидента в Балтийском море неизмеримы, больше политические, что не значит, что быстро не изменится", - прокомментировал ситуацию эксперт.