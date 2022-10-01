В трубе «Северного потока-2» больше не осталось газа
Одна из нитей "Северного потока-2", на которой случилась авария, выпустила весь газ.
Как сообщило энергетическое агентство Дании со ссылкой на Nord Stream 2 AG, давление в трубе стабилизировалось.
Также отмечается, что из поврежденной после взрыва нити трубопровода вышел уже весь газ.
"Давление в газопроводе "Северный поток - 2" стабилизировалось, нитка опустела", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее на обеих ветках "Северного потока" произошли взрывы.
Опубликовано: Николай Скира
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