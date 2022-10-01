Тысячи жителей Уэльса вышли на митинг за независимость от Британии
Жители города Кардифф вышли на демонстрацию за выход Уэльса из состава Соединённого Королевства.
Вечером 1 октября издание Wales Online сообщило, что в уэльском городе Кардифф стартовала демонстрация за независимость Уэльса от Великобритании: более двух тысяч жителей региона вышли на центральные улицы Уэльса с плакатами, на которых было нанесено слово "независимость".
Примечательно, что среди участвовавших в митинге был замечет британский актёр Джулиан Льюис Джонс, который играл в сериале "Игра Престолов". Джонс выступил с речью, обратившись к митингующим, призвав их бороться за свою свободу от Лондона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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